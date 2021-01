28.01.2021, PP Unterfranken



Nach Wohnhausbrand – hoher Sachschaden – Ursache ermittelt

ZEIL A.MAIN, LKR. HASSBERGE. Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Bamberger Straße sind die Ermittlungen der Kripo Schweinfurt weitestgehend abgeschlossen. Demnach dürften Glut und Aschereste das folgenschwere Feuer ausgelöst haben, bei dem 4 Bewohner verletzt wurden, Sachschaden von rund einer halben Million Euro entstand und sechs Katzen verendeten.

Wie bereits berichtet, war eine Bewohnerin am Mittwoch, gegen 01.20 Uhr, von einem Rauchmelder geweckt und auf Rauch aufmerksam geworden. In der Folge waren Streifen der Haßfurter Polizei, knapp 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Rettungsdienst mit 2 Notärzten vor Ort. Nachdem die Bewohner das Anwesen durch das verrauchte Treppenhaus nicht mehr verlassen konnten, rettete sie die Feuerwehr mittels Leitereinsatz.



Am Mittwoch besichtigten Brandfahnder der Schweinfurter Kripo den Brandort. Demnach dürfte die Ursache im Zuge der Entsorgung von noch nicht erkühlten Glut- und Ascheresten liegen. Das Wohnhaus ist aktuell nicht bewohnbar.

Bereits erstellte Pressemeldung