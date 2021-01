27.01.2021, PP Unterfranken



Wohnhausbrand – Bewohner von Feuerwehr gerettet

ZEIL A.MAIN, LKR. HASSBERGE. Mit einer Leiter hat die Freiwillige Feuerwehr Zeil a.Main in der Nacht zum Mittwoch drei Obergeschossbewohner eines brennenden Mehrfamilienhauses gerettet. Zur Schadenshöhe und der Ursache für das Feuer ermittelt die Kripo Schweinfurt.

Gegen 01.20 Uhr war eine Bewohnerin auf Rauch aufmerksam geworden und hatte über Notruf die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen einer Streife der Haßfurter Inspektion in der Bamberger Straße befand sich das Gebäude bereits in Brand. Insgesamt drei Bewohner standen an geöffneten Fenstern und konnten das Haus nicht mehr durch das verrauchte Treppenhaus verlassen. Die rasch eintreffenden Einsatzkräfte der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr retteten die drei 16, 19 und 59 Bewohner mittels Leitereinsatz.



In der Folge geriet das Haus in Vollbrand. Der Feuerwehr konnte jedoch ein weiteres Übergreifen verhindern. Letztlich erlitten insgesamt vier Bewohner leichte Verletzungen. Neben den drei Geretteten wurde noch eine 27-jährige Bewohnerin behandelt.



Noch in der Nacht hat die Kripo Schweinfurt die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe vor Ort aufgenommen.