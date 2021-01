25.01.2021, PP Unterfranken



Illegale Pokerrunden aufgeflogen

ASCHAFFENBURG. Die Aschaffenburger Polizei beendete am Samstagabend gleich zwei Runden illegalen Glücksspiels. Mehrere tausend Euro Bargeld wurden sichergestellt, zahlreiche Strafverfahren eingeleitet. Die Kripo übernahm die Ermittlungen.

Gegen 21:15 Uhr ging die Aschaffenburger Polizei Hinweisen nach, laut denen in einer Lagerhalle in Damm eine illegale Pokerrunde veranstaltet werden solle. Vor Ort trafen die Beamten auf sieben Männer aus der Region im Alter zwischen 24 und 56 Jahren, die sich zum unerlaubten Glückspiel am Pokertisch versammelt hatten. Der 33-jährige Veranstalter hatte im Vorfeld zum Pokerspiel in einem zu einer Spielhalle umfunktionierten Lager seiner Firma geladen und muss sich nun wegen der Veranstaltung eines unerlaubten Glückspiels verantworten. Die Polizei stellte neben den Spielutensilien und drei Spielautomaten unter anderem insgesamt rund 6.500 Euro Bargeld sicher. Gegen die anderen sechs Männer wird nun wegen der Teilnahme an einem unerlaubten Glückspiel ermittelt. Zudem wurden gegen alle Personen Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet.



Wenig später, gegen 23:45 Uhr, folgten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg einem weiteren Hinweis über eine illegale Pokerrunde in einer Gaststätte in Nilkheim. Als die Beamten sich einen Überblick über die Lage vor Ort verschaffen wollten, nahmen Teilnehmer der Pokerrunde die Füße in die Hand und traten die Flucht durch die Hintertüre an. Direkt in die Arme weiterer Polizeistreifen. Insgesamt konnten neun Aschaffenburger im Alter zwischen 22 und 35 Jahren angetroffen werden, die sich nun alle wegen der Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels und der Teilnahme daran zu verantworten haben. Zudem werden sich die Männer Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz stellen. Auch hier stellten die Polizisten Spielutensilien und Bargeld in Höhe von rund 3.600 Euro sicher.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die weiteren Ermittlungen gegen die Männer, deren Glück sie zumindest für das Wochenende über verlassen hatte. Womöglich lassen sich den Veranstaltern weitere unerlaubte Runden des Glücksspiels in der Vergangenheit nachweisen.