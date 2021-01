22.01.2021, PP Unterfranken



Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 22.01.2021



SCHWEINFURT. Im Rahmen einer Kontrolle entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt größere Mengen Rauschgift bei einem 24-Jährigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Mann am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Kripo ermittelt zur Herkunft der Drogen.

Am Dienstagabend unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt einen vor dem Bahnhof stehenden Pkw einer Kontrolle. Bei einem der Insassen entdeckten die Polizisten rund 300 Gramm Marihuana und 110 Gramm MDMA. Der 24-Jährige hatte das Rauschgift in seiner Unterwäsche versteckt. Die Drogen wurden sichergestellt und der junge Mann sowie drei weitere Personen im Alter von 24, 26 und 30 Jahren, die sich mit in dem Wagen befanden, vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die weitere Sachbearbeitung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 24-Jährige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den Mann wegen dem illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete. Die Kripo ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt zur Herkunft der Drogen und den Geschäften des Beschuldigten.



Gegen die Fahrerin des Wagens wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sie unter dem Verdacht steht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Der 24-Jährige, nach dem bereits per Haftbefehl in anderer Sache gefahndet wurde, wurde inzwischen einer Justizvollzugsanstalt überstellt.