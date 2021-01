18.01.2021, PP Unterfranken



Haschisch, Marihuana und Aufzuchtanlage sichergestellt - Gegen drei Beschuldigte Ermittlungsverfahren eingeleitet

WÜRZBURG. Im Laufe des Samstagabends hat die Würzburger Polizei bei Wohnungsdurchsuchungen mehrere hundert Gramm Haschisch und Marihuana sowie eine Aufzuchtanlage mit mehreren Cannabispflanzen sichergestellt. Gegen drei Beschuldigte wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Gegen 19.00 Uhr hatte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bei einer Personenkontrolle eine geringe Menge Marihuana entdeckt, die ein 27-Jähriger aus Würzburg in einem Umschlag bei sich hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten erwirkt. Bei dem Vollzug kam eine Aufzuchtanlage mit neun Cannabispflanzen und Cannabissamen zum Vorschein, die allesamt sichergestellt wurden.



Im Zuge der nachfolgenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei weitere Beschuldigte im Alter von 25 und 36 Jahren, die ebenfalls aus Würzburg stammen. Auch für ihre Wohnungen wurden über die Staatsanwaltschaft richterliche Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, die noch am Samstagabend vollzogen wurden. In der Wohnung des jüngeren Mannes stellten die Beamten rund 230 Gramm Marihuana sicher. Bei dem Älteren wurden rund 250 Gramm Marihuana, etwa 250 Gramm Haschisch und mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. Geprüft wird nun, ob das Geld aus Drogengeschäften stammt.



Die noch andauernden Ermittlungen gegen die drei Beschuldigten werden von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt. Ermittelt wird wegen unterschiedlichen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz wie beispielsweise wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menger oder des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.