17.01.2021, PP Unterfranken



Nach Einbruch in Apotheke - Kriminalpolizei sucht Zeugen

REICHENBERG, LKR. WÜRZBURG. Nach einem Einbruch in eine Apotheke in der Nacht von Freitag auf Samstag sind die unbekannten Täter mit mehreren tausend Euro unerkannt geflüchtet. Die Kriminalpolizei Würzburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in die Apotheke in der Würzburger Straße zwischen Freitag, 23:00 Uhr, und Samstag, 07:50 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Diebesgut. Nach derzeitigem Stand flüchteten Sie mit mehreren tausend Euro in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.