16.01.2021, PP Unterfranken



Jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Fahrradbesitzer gesucht

SOMMERACH U. VOLKACH, LKR. KITZINGEN. Zwei 15- und 17-jährige Einbrecher konnten am Freitag um 07:50 Uhr in einem Klas-senzimmer in der Grundschule von Sommerach von Lehrkräften ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ermittlungen ergaben, dass die beiden eine Scheibe eingeschlagen und so in das Schulgebäude gelangten.

In den Klassenzimmern trugen sie mehrere Laptops zusammen und waren gerade dabei aufgefundene Süßigkeiten zu essen, als sie bemerkt wurden. Sie hatten offenbar nicht damit gerechnet, dass trotz Lockdown die Lehrer zum Dienst kamen und wurden so auf frischer Tat angetroffen.



Bei Ihrer Vernehmung gaben die beiden Jugendlichen dann bei der Polizei zu, vorher in Volkach noch zwei Fahrraddiebstähle begangen zu haben. So entwendeten sie in der Prof.-Jäcklein-Str ein dort abgestellten Damenrad „Diamant“ und in der Spitalstr. ein Fahrrad „Hercules“. Auch versuchten sie vergeblich in der Schulgasse einen dort abgestellten Roller zu entwenden, was aber misslang. Zudem zündeten sie noch einen Abfallbehälter in der Schulgasse an.



Ob ein im gleichen Tatzeitraum erfolgter Einbruch in das Tennisheim in Sommerach auch noch auf das Konto der beiden Jugendlichen geht, wird noch ermittelt. Hier wurde zwar nichts entwendet aber ein Sachschaden von mindestens 500 Euro verursacht.

Da die Eigentümer der beiden o.g. entwendeten Fahrräder bislang nicht bekannt sind, bittet die Polizei Kitzingen, dass sich Personen deren Rad in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag in Volkach gestohlen wurde sich zu melden.