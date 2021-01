15.01.2021, PP Unterfranken



Nach Betrug durch falsche Polizeibeamte - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest - Staatsanwaltschaft erwirkt Haftbefehl

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 15.01.2021



ASCHAFFENBURG. Nach einem Betrug durch falsche Polizeibeamte hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg am Mittwochabend einen Geldabholer vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den dringend Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl erwirkt. Er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Eine Seniorin, die in einem Aschaffenburger Altenheim wohnhaft ist, hat im Laufe des Mittwochs mehrere Anrufe von Telefonbetrügern erhalten, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Täter informierten sich geschickt über die Vermögensbestände der älteren Dame und gaukelten vor, dass selbst ihre Wertgenstände im Bankschließfach nicht mehr sicher seien. Um diese Vermögensbestände zu überprüfen, wurde ein Übergabetermin für den späten Mittwochabend vereinbart.



Der Sohn der Seniorin erlangte glücklicherweise Kenntnis von dem Betrugsversuch. Er handelte vorbildlich und verständigte unverzüglich die Polizei. Dadurch gelang kurz vor 22.00 Uhr die vorläufige Festnahme eines 55-jährigen Geldabholers. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Festgenommene am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den Mann Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Beihilfe zum versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetrug in zwei Fällen erließ. Der 55-Jährige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.