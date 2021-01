15.01.2021, PP Unterfranken



Gartenhütte in Vollbrand - Kripo ermittelt zur Brandursache - Zeugen gesucht!

ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Freitagmorgen in einer Gartenhütte ein Feuer ausgebrochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hofft die Kripo Schweinfurt nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Nachdem gegen 04.30 Uhr eine Mitteilung über eine brennende Gartenhütte eingegangen war, machte sich eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hammelburg sofort auf den Weg zum Einsatzort. Das an der Saale gelegene Gartenhaus brannte zu diesem Zeitpunkt bereits lichterloh. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Trimberg und Elfershausen. Brandspezialisten der Kripo Schweinfurt haben vor Ort ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Geprüft wird dabei unter anderem, ob das Feuer vorsätzlich gelegt worden war.

Wer am Freitagmorgen im Umfeld der Gartenhütte an der Saale eine verdächtige Person beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.