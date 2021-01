11.01.2021, PP Unterfranken



Einbrüche in zwei Schulgebäude - Kripo bittet um Zeugenhinweise

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN. Von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter in zwei Schulgebäude eingebrochen. Der Täter entwendete Bargeld und richtete mehrere tausend Euro Sachschaden an. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden dringend gebeten, sich zu melden.

Die Einbrüche in die beiden Schuldgebäude in der Von-der-Tann-Straße müssen sich nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 15.00 Uhr, und Samstagmorgen, 08.30 Uhr, ereignet haben. Sowohl in der Realschule als auch im Gymnasium machte sich der Täter an Büroschränken und Tresoren zu schaffen. Der Gesamtbeuteschaden dürfte dem aktuellen Ermittlungsstand nach im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

Wer von Freitag auf Samstag in der Von-der-Tann-Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.