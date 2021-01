07.01.2021, PP Unterfranken



Stall in Flammen - 4 Leichtverletzte

POPPENHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT. In der Nacht zu Donnerstag brach ein Feuer in einem Kuhstall aus, welches durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. In den Flammen verendeten mehrere Kälber. Vier Personen wurden leicht verletzt. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

Gegen 23:30 Uhr wurden über Notruf Flammen aus einem Kuhstall gemeldet. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte waren die Landwirte bereits dabei, ihre Kühe aus der Gefahrenzone zu treiben. Hierbei zogen sich vier Personen eine Rauchgasvergiftung zu. Zwei 20 und 30 Jahre alte Männer mussten vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei 27 und 60 Jahre alte Frauen wurden vor Ort behandelt. 11 Kälber konnten nicht mehr gerettet werden. Zwei Tiere mussten durch Polizeibeamte erlöst werden.



Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf.