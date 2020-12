30.12.2020, PP Unterfranken



Unterfränkische Polizei zum Jahreswechsel im Einsatz - Strikte Kontrollen auch in der Silvesternacht

UNTERFRANKEN. Die unterfränkische Polizei wird mit Unterstützungskräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei insbesondere auch in der Silvesternacht strikte Kontrollen zur Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung durchführen und Verstöße konsequent beanstanden.

Im Fokus der verstärkten Kontrollmaßnahmen stehen insbesondere

die uneingeschränkt geltenden Kontaktbeschränkungen,

die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21.00 Uhr und 05.00 Uhr,

das Alkoholverbot im öffentlichen Raum sowie

die Verbote zum Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik der Kategorie F2 auf von den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden festgelegten zentralen Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten.

Menschenansammlungen sind aufgrund des hohen Infektionsrisikos unbedingt zu vermeiden. Daher wird die Polizei auch in den Innenstädten und an anderen öffentlichen Plätzen, die sich an vergangenen Jahreswechseln als beliebte Sammelpunkte herauskristallisiert haben, sowie in den unterfränkischen Regionen mit besonders hohen Inzidenzwerten verstärkt präsent sein.

Appell und Dank

Wir appellieren ganz eindringlich an die unterfränkische Bevölkerung, sich weiterhin an die Vorschriften zu halten und Kontakte, soweit es nur geht, zu reduzieren. Bleiben Sie, wann immer möglich, zu Hause!

Denn nur gemeinsam werden wir es schaffen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Vielen Dank!

Audiodatei

( .m4a / 522 KB )