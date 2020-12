28.12.2020, PP Unterfranken



Einbrecher verursachen Schaden im fünfstelligen Bereich - Polizei sucht Zeugen

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zu einem ausgesprochen ungewöhnlichen und schadensträchtigen Einbruch ist es am vergangenen Wochenende gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen nach drangen der oder die Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten das gesamte Anwesen nach Wertgegenständen und machten sich anschließend unerkannt mit ihrer Beute aus dem Staub.

Entgegen dem üblichen Verhalten von Einbrechern müssen sich der oder die Täter wohl längere Zeit in dem Haus in der Nikolaus-Wahl-Straße aufgehalten haben. Dabei nutzte der Täter die Abwesenheit des Hauseigentümers von Samstag 17:00 Uhr bis Sonntag 11:30 Uhr aus. Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nach drang der Einbrecher mit brachialer Gewalt in das Anwesen ein und durchsuchte akribisch und ausgesprochen rücksichtslos das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Laut Angaben des Hauseigentümers entstand dabei vermutlich ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Mit einer Vielzahl an Wertgegenständen wie Bargeld und Schmuck, aber auch mit Haushalts- und Sportgeräten sowie Kleidung konnten der oder die Täter schließlich unerkannt fliehen.

Zur Aufklärung des Einbruchs setzt die Kriminalpolizei Aschaffenburg neben ihren eigenen Ermittlungen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, denen in Kahl am Main insbesondere im Bereich der Nikolaus-Wahl-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kripo Aschaffenburg zu melden. Von besonderem Interesse ist gegenwärtig der Samstagabend. Laut einer Zeugenaussage soll sich gegen 21:00 Uhr eine männliche Person in dem Haus aufgehalten haben.