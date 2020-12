24.12.2020, PP Unterfranken



Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße 2308 - Pkw-Fahrerin noch an Unfallstelle verstorben

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Donnerstagvormittag zwischen Rück und Eschau zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Für eine 31-Jährige kam tragischer weise jede Hilfe zu spät. Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Obernburger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 31-Jährige gegen 10:45 Uhr mit ihrem Suzuki die Staatsstraße 2308 von Rück nach Eschau. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Mazda zusammen.



Die 31-jährige Pkw-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Ein sofort verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die beiden Fahrzeuginsassen des Mazdas erlitten beide schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstbehandlung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.



Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte durch die Polizeiinspektion Obernburg am Main. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die Beamten zur Klärung der genauen Unfallursache vor Ort durch einen Sachverständigen unterstützt.



Die Staatsstraße 2308 ist für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen vollgesperrt. Die Polizei wurde hierbei durch die örtlichen Feuerwehren aus Wörth, Rück-Schippach, Eschau und Elsenfeld unterstützt.