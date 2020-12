23.12.2020, PP Unterfranken



Vier mutmaßliche Bandendiebe in U-Haft

Gemeinsame Presseerklärung des PP Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 23.12.2020



GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden am Dienstag vier Männer dem Ermittlungsrichter vorgeführt, denen unter anderem bandenmäßiger Ladendiebstahl vorgeworfen wird. Die Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Montagnachmittag wurden vier Männer im Alter zwischen und 29 und 43 Jahren von einem Ladendetektiv in einem Supermarkt dabei beobachtet, wie sie sich Waren in ihre Taschen einsteckten. Der Angestellte verständigte die Polizei und hielt die mutmaßlichen Ladendiebe bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung fest. Die in Baden Württemberg und Hessen wohnenden Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die weiteren Ermittlungen. Im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen bei den Beschuldigten wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden die Festgenommenen dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl gegen alle vier erließ.



Die mutmaßlichen Bandendiebe wurden inzwischen verschiedenen Justizvollzugsanstalten überstellt.