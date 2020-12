23.12.2020, PP Unterfranken



Unbekannter steigt in Erdgeschosswohnung ein - Kripo sucht Zeugen

SCHWEINFURT. Ein offenstehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung hat ein Unbekannter am Dienstagabend genutzt, um in ein Mehrfamilienhaus einzusteigen. Er flüchtete ohne Tatbeute, nachdem ihn die Wohnungsinhaber bemerkt hatten. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach ist der Unbekannte gegen etwa 20:45 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Stresemannstraße eingestiegen. Er nutzte hierbei ein offenstehendes Fenster, um in das Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung zu gelangen. Die beiden Wohnungsinhaber befanden sich währenddessen im angrenzenden Wohnzimmer. Durch einen Bewegungsmelder im Flur wurden Sie jedoch auf den Täter aufmerksam und konnten diesen hierdurch offenbar in die Flucht schlagen. Den ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

180 cm groß

Schlank

Bekleidet mit dunkler Hose, grauem Oberteil und grauer Mütze

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 09721/202-1731 zu melden.