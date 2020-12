22.12.2020, PP Unterfranken



Sachbeschädigung am Perth Inch – Kripo ermittelt wegen Graffiti-Schriftzügen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter elf Schriftzüge auf den Straßenbelag im Bereich des Perth Inch aufgesprüht. Die Kosten für die Reinigung durch die Stadt Aschaffenburg belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Da eine politische Motivation des Täters nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Kripo Aschaffenburg und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, sind die Schriftzüge offensichtlich von Gegnern der Infektionsschutzmaßnahmen auf dem asphaltierten Platz in der Nähe des Theoderichstor in der Suicardusstraße/Schlossberg in den Farben rosa, grün und weiß aufgebracht worden. Die Aschaffenburger Polizei stellte auch im Verlauf des dortigen Radweges in Richtung Mainaschaff weitere der meterlangen Aufschriften fest. Insgesamt handelt es sich um elf zusammenhängende Sachbeschädigungen. Die Reinigung des Straßenbelags von den Schmierereien gestaltete sich schwierig und verursachte laut der Stadt Aschaffenburg einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Tat führen könnten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.