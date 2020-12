20.12.2020, PP Unterfranken



Zivilstreife stoppt mutmaßliche Ladendiebe – Tiefkühlprodukte und Kosmetika gestohlen

KNETZGAU, LKR. HASSBERGE. Auf der A70 unterzog eine Zivilstreife der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck bereits am Freitag einen Mercedes einer Kontrolle.

Im Zuge der Überprüfung des Trios wurden im Fahrzeug zig Packungen Tiefkühlfischprodukte im Gesamtwert von mehreren hundert Euro aufgefunden, die nach gegenwärtigen Ermittlungsstand aus Lebensmitteldiscountern in Schweinfurt, Bergrheinfeld und Niederwerrn entwendet worden waren. Bei einem der beiden Mitfahrer wurde zudem ein Brocken Haschisch sichergestellt.



Nach vorläufiger Festnahme der Fahrzeuginsassen erfolgten auf richterlichem Beschluss hin Wohnungsdurchsuchungen im Großraum Schweinfurt. Hierbei wurde in der Wohnung des einen Beschuldigten weiteres mutmaßliches Diebesgut in Form von Kosmetikprodukten, Spirituosen und Lebensmitteln im Gesamtwert mehreren hundert Euro aufgefunden, das jetzt den Geschäften zurückgegeben werden kann.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Beschuldigten auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.