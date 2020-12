18.12.2020, PP Unterfranken



Statt Reserverad Marihuana im Auto - 20-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 18.12.2020



WÜRZBURG / GROMBÜHL. Mit rund 240 Gramm Marihuana ist am späten Dienstabend ein 20-Jähriger in eine Verkehrskontrolle der Bereitschaftspolizei geraten. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher und nahmen Fahrer und Beifahrer vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg erließ ein Ermittlungsrichter am Mittwoch einen Haftbefehl gegen den jungen Mann.

Es war eine ganz gewöhnliche Verkehrskontrolle, die die Beamten der Bereitschaftspolizei gegen 22:00 Uhr in der Steinheilstraße durchführen wollten. Doch bereits beim ersten Ansprechen des Fahrers, fiel dem kontrollierenden Polizisten die große Nervosität des jungen Mannes auf. Diese steigerte sich noch, als er im Rahmen der Verkehrskontrolle seinen Kofferraum öffnete. Aus dem Kofferraum strömte der typische Geruch von Marihuana und führte die Polizei schnell zum Ursprung des Duftes. In der Mulde des Reserverades war ein Rucksack mit rund 240 Gramm Marihuana versteckt. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher und nahmen Fahrer und Beifahrer vorläufig fest.



Im Anschluss übernahm die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen und führte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg den 20-Jährigen dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Anschluss kam der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt, sein ein Jahr jüngerer Beifahrer konnte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt werden.