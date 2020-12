15.12.2020, PP Unterfranken



Jugendliche unsittlich berührt – Zeugenhinweis führt zur Festnahme eines Tatverdächtigen

RIMPAR, LKR. WÜRZBURG. Nachdem eine Jugendliche am frühen Samstagabend im Bereich der Niederhofer Straße von einem zunächst unbekannten Täter unsittlich berührt wurde, konnte die Polizei noch am gleichen Abend einen Tatverdächtigen festnehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte auf einem Parkplatz in der Nähe der Niederhofer Straße, als sie von einem ihr unbekannten Mann mittleren Alters angesprochen und unsittlich berührt wurde. Nachdem die Jugendliche davon gerannt war, verständigte sie die Polizei. Ein unbeteiligter Zeuge gab aufgrund der Personenbeschreibung einen Hinweis auf den späteren Tatverdächtigen. Dieser konnte durch die eingesetzten Beamten noch am gleichen Abend in seiner Wohnung festgenommen werden.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen wegen einer versuchten sexuellen Nötigung übernommen. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der Festgenommene wieder auf freien Fuß gesetzt.