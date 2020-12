13.12.2020, PP Unterfranken



Brandmeldeanlage im Klinikum ausgelöst - mehrere tausend Euro Schaden

SCHWEINFURT. Am Freitagmorgen hat ein 26-Jähriger in einem Klinikum die Sprinkleranlage ausgelöst und damit die komplette Notaufnahme unter Wasser gesetzt. Es entstand ein immenser Sachschaden. Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt gegen den Verursacher nun wegen Sachbeschädigung.

Ein 26-jähriger Mann verbrachte die Nacht zu Freitag als Patient in einem Krankenhaus in der Gustav-Adolf-Straße. Als er am Morgen entlassen werden sollte, wollte der Mann noch kurz duschen. Da es in den Räumen der Notaufnahme allerdings keine Duschen gibt, manipulierte er kurzerhand an der Sprinkleranlage in seinem Zimmer. Daraufhin wurde der Brandmeldealarm ausgelöst und die Sprinkleranlage verrichtete ordnungsgemäß ihre Arbeit. Die gesamte Notaufnahme lief mit 3-5 cm Wasser voll, welches durch die Feuerwehr abgepumpt werden musste. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen.



Gegen den jungen Mann wird nun wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen ermittelt.