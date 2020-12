11.12.2020, PP Unterfranken



Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Radfahrer flüchtig

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem bislang unbekannten Radfahrer im Kreisverkehr am Friedrich-Ebert Ring. Nach einem aufsehenerregenden Sturz des Radfahrers setzte dieser seinen Weg fort. Am Pkw entstand Sachschaden im 5-stelligen Bereich.

Gegen 14:40 Uhr fuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Seat vom Friedrich-Ebert-Ring aus in den dortigen Kreisverkehr ordnungsgemäß ein. Nachdem sie verkehrsbedingt kurz bis zum Stillstand abbremsen musste, setzte sie ihre Fahrt an der Ausfahrt in Richtung Rottendorfer Straße fort. Hierbei kreuzte ein Fahrradfahrer aus Richtung des Ringparks mit hoher Geschwindigkeit die Straße. Eine Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer konnte durch die Pkw-Fahrerin nicht mehr verhindert werden. Infolge dessen rollte der Fahrradfahrer über das Dach des Seats und kam hinter dem Fahrzeug zum Liegen. Nach einem kurzen Wortgefecht mit der jungen Fahrzeugführerin setzte sich dieser unbeirrt auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Valentin-Becker-Straße davon. Der Pkw wurde im Frontbereich, im Bereich des Dachs sowie an der Heckstoßstange erheblich beschädigt, weshalb derzeit von einer Schadenshöhe im fünfstelligen Bereich ausgegangen wird. Über die möglichen Verletzungen des Fahrradfahrers liegen keine Erkenntnisse vor, jedoch trug er zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm, weshalb Verletzungen wahrscheinlich erscheinen.

Über die Beschreibung des bislang unbekannten Unfallverursachers liegt Folgendes vor:

Männlich, ca. 50 Jahre alt und von schlanker, sportlicher Statur

Ca. 180 cm groß, dunkle schüttere Haare mit drei-Tage-Bart

Er trug eine kleine eckige Metallbrille

Er war dunkel gekleidet und führte einen großen dunklen Rucksack mit

Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Herren-City-Rad gehandelt haben

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Identität des flüchtigen Fahrradfahrers geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.