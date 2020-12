02.12.2020, PP Unterfranken



Kontrolle eines Pkw auf der A3 - Kiloweise Marihuana sichergestellt - Tatverdächtiger in Haft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 02.12.2020



MAINSTOCKHEIM, LKR. KITZINGEN. Am späten Dienstagnachmittag haben Fahnder der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried einen Pkw auf der A3 kontrolliert und im Fahrzeuginneren mehrere Kilogramm Marihuana entdeckt. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger befindet sich nun wegen des Verdachts des Rauschgifthandels in Untersuchungshaft.

Gegen 16.40 Uhr waren die Autobahnfahnder auf einen Pkw mit Kölner Zulassung aufmerksam geworden, der auf der A3 im Bereich Mainstockheim unterwegs war. Die Beamten zogen das Fahrzeug am Biebelrieder Kreuz aus dem Verkehr und führten eine verdachtsunabhängige Kontrolle durch. Im Innenraum entdeckten sie schließlich ein Versteck, in dem insgesamt rund zehn Kilogramm Marihuana zum Vorschein kamen.



Der alleinige Fahrzeuginsasse, ein aus Bonn stammender 21-Jähriger, wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Festgenommene am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete. Der 21-Jährige sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.