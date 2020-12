01.12.2020, PP Unterfranken



Fahndungserfolg nach Wohnungseinbruch - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 01.12.2020



BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Der Aschaffenburger Polizei gelang am Freitagabend die Festnahme von zwei Tatverdächtigen, denen vorgeworfen wird, kurz zuvor bei einem Einbruch in ein Wohnhaus Beute im Gesamtwert von rund 10.000 Euro entwendet zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden die Beschuldigten dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die beiden Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.



Vorerst unbekannte Täter drangen am Freitagnachmittag gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Meisenweg ein und durchwühlten Schränke und Schubladen nach Beute. Mit Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 10.000 Euro traten die Unbekannten im Anschluss die Flucht an. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es einer Streifenbesatzung der Aschaffenburger Polizei zwei Tatverdächtige anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Die beiden Männer im Alter von 27 und 37 Jahren hatten Tatwerkzeug und Tatbeute noch bei sich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden die beiden Männer am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ.



Die Beschuldigten wurden im Anschluss zwei Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg prüft nun, ob den Männern weitere Taten zur Last gelegt werden können.