30.11.2020, PP Unterfranken



Unbekannter Exhibitionist tritt Frauen gegenüber - Kripo bittet um Zeugenhinweise

ASCHAFFENBURG / DAMM. In der vergangenen Woche sind bei der Aschaffenburger Polizei zwei Fälle exhibitionistischer Handlungen bekannt geworden. Der oder die Täter sind bislang noch unbekannt. Um die Taten aufklären zu können, hofft die Kriminalpolizei weiterhin auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Wie bereits berichtet, wurde eine 24-jährige Fußgängerin am Mittwochvormittag, gegen 11.30 Uhr, auf dem Fuß-/Radweg zwischen der Dyroffstraße und der Glattbacher Straße von einem Mann angesprochen, der auf einer Bank saß und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte.



Inzwischen gibt es Erkenntnisse über einen gleichgelagerten Fall, der sich bereits einen Tag zuvor ereignet hatte. Am Dienstag, den 24. November 2020, war eine 52-Jährige ebenfalls auf dem Weg entlang der Aschaff unterwegs und gegen 09.00 Uhr auf Höhe eines dortigen Kindergartens von einem Exhibitionisten belästigt worden.



In diesem Fall wurde der Täter wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt

Etwa 180 cm groß und kräftige Statur

Blonde kurze Haare und hellhäutig

Trug hellblaue Jans, dunkle Jacke und dunkle Wollmütze

Hatte silber- und neongrünfarbiges Kinderfahrrad bei sich

Ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt, ist nicht auszuschließen und Gegenstand der andauernden Ermittlungen.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Fälle bzw. zur Identifizierung eines Tatverdächtigen beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.