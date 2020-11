27.11.2020, PP Unterfranken



Nach Vielzahl von Zigarettenautomaten-Diebstählen - Ermittlungskommission gegründet - Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 27.11.2020:



SCHWEINFURT. Nachdem im Jahr 2020 im Bereich Main-Rhön eine Vielzahl von Zigarettenautomaten entwendet worden ist, gründete die Kripo Schweinfurt in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft im Oktober 2020 die Ermittlungskommission "Lupus". Im Rahmen der intensiven Ermittlungen gelang in der Nacht von Freitag auf Samstag schließlich die Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Diese sitzen nun in Untersuchungshaft.

Seit Anfang des Jahres häuften sich im Bereich Main-Rhön, insbesondere in den Landkreisen Schweinfurt und Rhön-Grabfeld, die Diebstähle von Zigarettenautomaten. Die Täter hatten es hierbei sowohl auf das Bargeld, aber auch auf die Zigaretten selbst abgesehen. Im Oktober 2020 wurde schließlich in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt bei der Kripo Schweinfurt die fünfköpfige Ermittlungskommission „Lupus“ gegründet.



Im Rahmen der intensiven Ermittlungen konnten schnell Täterhinweise erlangt werden. Am vergangenen Samstag gelang in Schwebenried und Altbessingen (Lkr. Main-Spessart) schließlich die Festnahme von zwei Tatverdächtigen im Alter von 31 und 34 Jahren, nachdem diese zuvor in Gauaschach, Hundsbach und Obersfeld mehrere Zigarettenautomaten entwendet hatten.



Mit der Festnahme der beiden Tatverdächtigen ist die Arbeit der Ermittlungskommission jedoch noch nicht abgeschlossen. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft wird nun geprüft, inwieweit die beiden Tatverdächtigen auch für ähnlich gelagerte Fälle im Jahr 2020 infrage kommen.



Die beiden Männer verbrachten die Nacht in der Haftzelle der Schweinfurter Polizei und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Sonntag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls die Untersuchungshaft gegen den 31-Jährigen und seinen drei Jahre älteren Mittäter an. Diese befinden sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.