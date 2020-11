26.11.2020, PP Unterfranken



Wieder Auffahrunfall mit drei Lkw auf der A 3 - Zwei Leichtverletzte

SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. Am Donnerstagmorgen fuhr erneut ein Sattelzug auf das Stauende, das sich auf der A 3 in Richtung Nürnberg gebildet hatte. Dabei wurden zwei Lkw-Fahrer leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 130.000 Euro.

Gegen 06.40 Uhr übersah der 34-jährige Fahrer eines rumänischen Sattelzugs das Stauende auf der rechten Fahrspur der A 3 in Richtung Nürnberg. Er fuhr auf einen weiteren Sattelzug auf, den er noch auf einen dritten Lkw schob. Bei dem Zusammenprall wurde der Unfallverursacher in seinem Führerhaus eingeklemmt. Auch der 51-jährige Vordermann verletzte sich dabei leicht. Beide Fahrer, die sich letztendlich nur leicht verletzten, wurden mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeischätzung auf ca. 130.000 Euro.



Nachdem die Ladung des vordersten Lkw, die aus Holzbrettern bestand verrutscht war und umgeladen werden musste, war die Autobahn in Richtung Nürnberg für die Dauer von zwei Stunden voll gesperrt.



Es waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehren Geiselwind, Wiesentheid und Kitzingen vor Ort. Der Verkehr wurde unterdessen an der Anschlussstelle Geiselwind abgeleitet.