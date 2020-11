26.11.2020, PP Unterfranken



Gescheiterter Trickbetrug - Kripo sucht Zeugen

NORDHEIM. V.D. RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Bislang unbekannte Täter gaben sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und gelangten so am Mittwochmittag in die Wohnung eines älteren Ehepaars. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss ohne Beute. Die Kripo sucht Zeugen.

Gegen 12:00 Uhr gibt sich ein bislang unbekannter Mann einem 89-Jährigen gegenüber als Pflegedienstmitarbeiter aus und lässt sich ins Anwesen des Rentners am Oberen Tor führen. Nach einem längeren Gespräch mit dem Geschädigten verlässt der Unbekannte das Haus, kommt aber wenig später zusammen mit einer bislang ebenfalls unbekannten Frau zurück. Auch diese gibt sich als Mitarbeiterin des Pflegedienstes aus. Die beiden lassen sich von dem Rentner und dessen 86-Jährigen Ehefrau Wertgegenstände und Bargeldbestände zeigen.

Zufälliger Weise fährt genau in diesem Moment ein Streifenwagen der Mellrichstädter Polizei an dem Anwesen vorbei. Die beiden Trickbetrüger verlieren daraufhin die Nerven und verlassen fluchtartig ohne Beute das Haus.

Der unbekannte Mann soll etwa 70 Jahre alt, schlank und ca. 170cm groß und mit einer dunkelgrauen Steppjacke sowie einem dunklen Hut, einem grau-schwarzen Schal und einem dunklen Mundschutz bekleidet gewesen sein.

Die unbekannte Frau soll etwa 30 Jahre alt, schlank und ca. 160cm groß und mit einem grauen Mantel, einer Mütze und einem Schal bekleidet gewesen sein.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.