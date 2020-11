24.11.2020, PP Unterfranken



Planenschlitzer auf der A3 unterwegs

Rüdenhausen, Lkr. Kitzingen. In der Nach von Sonntag auf Montag beschädigten bislang unbekannte Täter vier Lkw, die ihre Ruhepause auf einem Rasthof der A 3 einbrachten. Sie brachten an den Sattelzügen sogenannte Sichtungsschlitze an den Planen an und entwendeten bei einem Lkw Autoreifen im Wert von 800 EUR.

Im Zeitraum von Sonntag, 21.00 Uhr bis Montag 05.30 Uhr parkten die Fahrer der vier Sattelzüge ihre Fahrzeuge auf dem Autohof „Rosis“ an der A 3, um ihre Ruhezeiten einzubringen. Als sie ihre Fahrt fortsetzen wollten stellten sie fest, dass ihre Planen sogenannte Sichtungsschlitze aufwiesen. Lediglich aus einem der vier Lkw wurden acht Autoreifen im Wert von 800 EUR entwendet. An der Ladung der anderen drei Fahrzeuge, die aus Solar Paneelen, Stoff und BMW-Motorteilen bestand, hatten die Langfinger offensichtlich kein Interesse.



Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für jeden Hinweis aus der Bevölkerung dankbar. Hinweise werden unter der Tel. 09302/9100 entgegengenommen.