24.11.2020, PP Unterfranken



Schlag gegen örtliche Rauschgiftszene - 22-jähriger Tatverdächtiger in Prag festgenommen

BAD KISSINGEN. Monatelange, intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt gegen einen 22-Jährigen waren am vergangenen Freitag von Erfolg gekrönt. Der Tatverdächtige konnte auf Grund eines europäischen Haftbefehls in Prag festgenommen werden.

Anfang des Jahres ergaben sich bei der Kriminalpolizei Schweinfurt im Rahmen anderweitiger Ermittlungen Hinweise auf einen 22-Jährigen, welcher im Raum Bad Kissingen einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betreiben soll. Wie bereits berichtet, konnte bei einer Beschaffungsfahrt im Mai 2020 ein Mittäter des 22-Jährigen mit 1,6 kg Haschisch und 2,5 kg Marihuana auf der A7 bei Bad Brückenau festgenommen werden. Dieser befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.



Der Tatverdächtige selbst setzte sich kurz nach der Festnahme ins europäische Ausland ab und war seit dem auf der Flucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde in der Folge ein europäischer Haftbefehl gegen den 22-Jährigen erlassen.



In enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Würzburg konnte der Tatverdächtige schließlich in Prag lokalisiert und dort durch die Tschechische Polizei am vergangenen Freitagmorgen festgenommen werden. Aktuell sitzt er in Prag in Haft und wartet dort auf seine Auslieferung nach Deutschland. Im Anschluss an die Festnahme erfolgten im Stadtgebiet Bad Kissingen die Durchsuchungen von zwei früheren Wohnungen des Mannes.



Der Festgenommene ist verdächtig, umfangreich mit Haschisch und Marihuana Handel getrieben zu haben. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern weiterhin an.

