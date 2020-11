23.11.2020, PP Unterfranken



Überregional agierendes Diebes-Duo gefasst - Serie von Geldbörsendiebstählen geklärt

LKR. ASCHAFFENBURG. Hervorragende, Bundesländer übergreifende Ermittlungsarbeit, hat auch die Aschaffenburger Polizei zum Erfolg geführt.

Vor etwa vier Wochen waren am 22.10.20 in insgesamt sechs Märkten in Aschaffenburg, Haibach und Bessenbach von unbekannten Tätern Geldbörsen von Kunden gestohlen worden. Anschließend waren in drei Fällen Abhebungen in Banken in Aschaffenburg und Waldaschaff erfolgt. Außerdem wurden in etwa zehn Fällen Einkäufe mit den erbeuteten Karten durchgeführt. Hierbei wurden die Diebinnen von Überwachungskameras videografiert. Offensichtlich wurden sie von einem unbekannten Mann in einem Volvo zu den jeweiligen Objekten gefahren worden.



Die weiteren Recherchen des zuständigen Sachbearbeiters ergaben, dass wahrscheinlich die gleichen Personen am 22.Oktober auch in Würzburg und Wertheim erfolgreich waren. Im hiesigen Dienstbereich hatten sie einen Schaden von fast 10.000 Euro angerichtet. Ermittler stehen bei solchen Serien auch mit Kollegen anderer Bundesländer in Kontakt und tauschen sich regelmäßig aus, um Mitgliedern solcher gut organisierten Banden, Paroli bieten zu können.



So schloss sich der Kreis, als der Beamte aus Aschaffenburg Ende letzter Woche einen Anruf bekam, dass in Aachen (Nordrhein-Westfalen) ein Geschwisterpaar, 33 und 38 Jahre alt, auf frischer Tat dort festgenommen und durch den Ermittlungsrichter in Untersuchungshaft geschickt worden war.

Die Bilder auf den Videosequenzen aus den Banken/Geschäften im hiesigen Bereich stimmen mit den festgenommenen Personen in NRW überein.

Nun konzentriert sich die weitere Fahndung auf den bisher unbekannten Fahrer des Volvo V 40, der die Trickdiebinnen gefahren hatte. Die beiden Festgenommenen müssen sich demnächst wegen Bandendiebstahl vor einem Gericht verantworten. Trotzdem laufen die Ermittlungen und Suche nach weiteren Tatorten bundesweit weiter.