Nach Vollbrand einer Garage und eines Carports - Tatverdächtiger festgenommen und vorgeführt

AIDHAUSEN, OT ROTTENSTEIN, LKR. HASSBERGE. Nach dem Brand einer Garage samt Carport von Dienstag auf Mittwoch hat die Kriminalpolizei Schweinfurt noch in der Nacht ihre Ermittlungen aufgenommen. Bereits am Mittwoch konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Dieser wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Wie bereits berichtet, verständigte ein Anwohner gegen 02:00 Uhr die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und meldete den Brand in der Forsthausstraße. Die örtlichen Feuerwehren aus Hofheim, Aidhausen, Frießenhausen und Rottenstein waren schnell vor Ort und konnten den Brand glücklicherweise unter Kontrolle bringen. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.



Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Schweinfurt haben noch am Mittwoch ihre Arbeit aufgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen kristallisierte sich schnell ein 37-jähriger Mann als Tatverdächtiger heraus, der den Brand vorsätzlich herbeigeführt haben soll. Er konnte kurze Zeit später an seiner Wohnadresse vorläufig festgenommen werden.



Nach einer Nacht in der Haftzelle der Haßfurter Polizei wurde der 37-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg am Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Dieser erließ auf Grund des dringenden Tatverdachts der vorsätzlichen Brandstiftung einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, setzte den Haftbefehl jedoch gegen Auflagen außer Vollzug.



Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sind noch nicht abgeschlossen und werden nun weiter in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg geführt.

