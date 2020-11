18.11.2020, PP Unterfranken



Nach Brandstiftungen im Raum Miltenberg – Tatverdächtiger aus der Untersuchungshaft entlassen – Ermittlungen dauern an

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 18.11.2020 - Bereich Bayer. Untermain



ASCHAFFENBURG UND MILTENBERG. Der Untersuchungshaftbefehl gegen einen 20-Jährigen, der seit Anfang Oktober auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in Untersuchungshaft saß, wurde vergangene Woche vom Ermittlungsrichter außer Vollzug gesetzt.

Wie bereits berichtet, steht der 20-Jährige u.a. im dringenden Tatverdacht in der Nacht vom 28.09. auf den 29.09.2020 im Miltenberger Altstadtweg 1.000 Heu- und Strohballen entzündet zu haben. Bei diesem Feuer war Sachsachaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden.

Die Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg dauern in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung in diesem Fall an. Weitere Fälle werden geprüft.

Im Zuge eines Haftprüfungstermins wurde der Untersuchungshaftbefehl jedoch aufgrund fehlender Haftgründe gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.



bereits erstellte Pressemeldung