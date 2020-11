18.11.2020, PP Unterfranken



Autos zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Ein Unbekannter zerkratzte am Samstag, gegen 23:00 Uhr, an mehreren Pkw in der Jahnstraße die Motorhauben. Ein Zeuge konnte aus der Entfernung einen männlichen Radfahrer erkennen, welcher sich mit einem spitzen Gegenstand an den Fahrzeugen zu schaffen machte und sich dann wieder entfernte.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Dunkel gekleidet, Oberteil mit Kapuze

Mit Fahrrad unterwegs

Der Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main unter 09352/8741-0 entgegen.