16.11.2020, PP Unterfranken



Nach Verkehrsunfallflucht - Männlicher Fahrradfahrer gesucht

DETTELBACH, LKR. KITZINGEN. Am 14.11.20 um 18.00 Uhr kam es auf dem Radweg zwischen Dettelbach und Schwarzenau zu einer Begegnung zwischen zwei Radfahrern. Eine bislang unbekannte männliche Person befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in Fahrtrichtung Schwarzenau. Ebenfalls in diese Richtung fuhr ein 13-jähriger Jugendlicher auf seinem Fahrrad.

Dieser wurde von der unbekannten Person zum Anhalten gezwungen, in dem der Mann mit seinem Fuß gegen das Fahrrad des Jugendlichen trat. Dadurch stürzte der Jugendliche in den angrenzenden Straßengraben, blieb jedoch unverletzt. Die unbekannte Person setzte anschließend die Fahrt mit seinem Fahrrad in Richtung Schwarzenau fort.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 180 cm groß

3-Tage-Bart

raue Stimme

unterwegs mit einem silbernen Fahrrad.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter der. Tel. 09321-1410.