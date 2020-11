14.11.2020, PP Unterfranken



Wohnungsfeier aufgelöst - Mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Am Freitagabend ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass in einem Anwesen Am Nikolausspital eine Feier mit mehreren Personen stattfinden würde.

Die Polizeistreife stellte dort gegen 22.45 Uhr tatsächlich eine WG-Party fest. Insgesamt wurden in der betroffenen Wohnung sieben Personen aus sechs verschiedenen Hausständen angetroffen. Die Feier wurde daraufhin aufgelöst und die Gäste wurden nach Hause geschickt.



Gegen alle Beteiligten wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erstattet.