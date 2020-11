13.11.2020, PP Unterfranken



8-jähriger findet Knochen im Wald

SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT. Am Mittwoch kam ein 8-jähriger Junge der Grundschule in Sennfeld zum Unterricht und präsentierte seinen Mitschülerinnen und Schülern seinen Fund vom Vortag aus dem Wald. Hierbei handelte es sich um zwei größere Knochen die er am Tag zuvor im Unterholz gefunden hatte.

Um auszuschließen, dass es sich um menschliche Knochen handeln würde, wurden diese fachärztlich begutachtet. Es stellte sich heraus, dass es sich lediglich um Rinderknochen handelte. Dem kleinen Indiana Jones wurde das Ergebnis mitgeteilt.



Er gab den Beamten jedoch zu verstehen seine Suche nach echten Dinosaurierknochen nicht aufgeben zu wollen.