12.11.2020, PP Unterfranken



67-Jähriger aus Wohngruppe vermisst - Wer hat den Mann gesehen?

WILDFLECKEN, LKR. BAD KISSINGEN. Seit Montag wird aus einer betreuten Wohngruppe ein 67-Jähriger vermisst. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wo sich der Mann aktuell aufhalten könnte. Daher bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.



Foto: Polizei

Der 67-jährige Hans Zipprich hat seine Wohngruppe am frühen Montagmorgen verlassen und wurde gegen 06.30 Uhr zuletzt am Rewe-Markt in Wildflecken gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ist gesundheitlich angeschlagen. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm etwas zugestoßen ist. Hinweise, dass eine Straftat mit seinem Verschwinden in Zusammenhang stehen könnte, liegen jedoch nicht vor.

Von dem Vermissten liegt folgende Beschreibung vor:

180 cm groß und schlank

Kurze braune Haare, Graue Augen

Bekleidet mit verwaschener und löchriger Jeanshose, olivfarbener Bomberjacke und hellen Schuhen

Wer den Mann nach seinem Verschwinden gesehen hat oder evtl. Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09741/6060 mit der Polizeiinspektion Bad Brückenau in Verbindung zu setzen.