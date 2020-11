11.11.2020, PP Unterfranken



Von Schlachthof entlaufen - Kuh sorgt für größeren Polizeieinsatz in Miltenberg

MILTENBERG. Eine Kuh, die von einem Schlachthof entlaufen ist, hat am Mittwochvormittag für einen größeren Polizeieinsatz im Stadtgebiet gesorgt. Da von dem Tier eine akute Gefahr ausging, musste es mittels zwei Schussabgaben aus einem Gewehr von den Einsatzkräften der Polizei erlegt werden.

Gegen 09.15 Uhr erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine Kuh, die in der Nähe des Papierwerks auf der Straße stehen würde. Die Kuh lief bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung über das Gelände der Tierhilfe und weiter in Richtung Radweg am Main davon. Anschließend durchquerte sie einige Gärten in einer Wohnsiedlung und richtete dabei Sachschäden an, die sich nach bisherigen Erkenntnissen auf über 1.000 Euro belaufen dürften.



Nachdem die Kuh die Mainbrücke am Landratsamt überquert hatte, ging sie ins Wasser, um den Fluss schwimmend in Richtung Yachthafen zu überqueren. Sie lief weiter über Bahngleise in Richtung Bahnhof Miltenberg, bevor sie letztlich auf einem Grünstreifen, unweit eines Schulgeländes, stehen blieb.



Da die Kuh massiv unter Stress stand und von ihr eine akute Gefahr für Anwohner, Passanten, den Straßen- und insbesondere auch den Schienenverkehr ausging, blieb auch nach Rücksprache mit Fachkräften aus dem Schlachtbetrieb keine andere Wahl, als das Tier zu erlegen. Die Schussabgaben erfolgten mit einem Gewehr und geeigneter Munition durch einen speziell geschulten Beamten. Die Bergung des Kadavers wurde von den Mitarbeitern des Schlachtbetriebs veranlasst. Gegen 12.15 Uhr war der Einsatz beendet.



Während der Dauer des Einsatzes kam es im Stadtgebiet von Miltenberg punktuell zu Verkehrsbehinderungen. Zur Gefahrenabwehr war auch die Bahnstrecke zwischen Aschaffenberg und Wertheim zeitweise gesperrt.

Wer weitere Schäden feststellt, die durch die entlaufene Kuh verursacht worden sein könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/9450 mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung zu setzen.