10.11.2020, PP Unterfranken



Versuchter Handyraub - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - Zeugen gesucht

LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Dienstagmorgen hat eine männliche Person versucht einer 16-jährigen Geschädigten das Mobiltelefon zu rauben. Die Lohrer Polizei nahm den 31-jährigen Tatverdächtigen unmittelbar im Nachgang an die Tat fest. Die Polizeiinspektion Lohr am Main ermittelt und bittet Zeugen, der Polizei ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Die Geschädigte war gegen 07:30 Uhr in der Ludwigstraße auf Höhe eines Optikgeschäftes von einem ihr nicht bekannten Mann angesprochen worden. Dieser versuchte schließlich, der Geschädigten das Handy mit Gewalt zu entreißen. Die 16-Jährige konnte sich zunächst der Situation entziehen, wurde jedoch durch den Tatverdächtigen verfolgt und erneut angegangen. Die Situation wurde schließlich von einem Werkstattmitarbeiter der Polizeiinspektion Lohr am Main zufällig wahrgenommen. Dieser konnte den Tatverdächtigen unmittelbar festhalten und an die Lohrer Beamten übergeben. Die Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Vorfall durch eine weitere männliche Person wahrgenommen und möglicherweise beobachtet wurde. Diese Person und übrige Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden daher gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr am Main zu melden.