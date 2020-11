09.11.2020, PP Unterfranken



Firmenfahrzeug entwendet - Kripo bittet um Hinweise

SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT. In den vergangenen Tagen ist vom Parkplatz am Naturfreundehaus eine Mercedes V-Klasse entwendet worden. Vom Täter und von dem Fahrzeug fehlt bislang noch jede Spur. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Kripo Schweinfurt nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Berechtigter hatte den blauen Kastenwagen mit dem Kennzeichen BK-VV111 auf dem Parkplatz in der Straße „Am Tännig“ abgestellt und dort letztmalig am Freitagmorgen, gegen 07.00 Uhr, gesehen. Bemerkt hatte er den Diebstahl am Sonntagabend, gegen 17.00 Uhr. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Nach vorliegenden Informationen dürfte sich der Zeitwert des Fahrzeugs auf etwa 30.000 Euro belaufen.



Wer im Bereich des Parkplatzes am Naturfreundehaus etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte oder wer möglicherweise Hinweise zum Standort des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.