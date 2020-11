05.11.2020, PP Unterfranken



Neue stellvertretende Dienststellenleiter - Personalwechsel bei vier Polizeiinspektionen

UNTERFRANKEN. Zum 01. Oktober bzw. 01. November 2020 begrüßte Polizeipräsident Gerhard Kallert insgesamt vier Beamten in ihrer neuen Funktion als stellvertretender Dienststellenleiter bei den Polizeiinspektionen in Lohr am Main, Karlstadt, Bad Brückenau und Gerolzhofen.

Polizeiinspektion Lohr



Foto: Polizei; POK Simon Jilg

Polizeioberkommissar Simon Jilg befindet sich auf Grund seiner bislang herausragenden Leistungen im Polizeidienst im Förderprogramm zur Erprobung für die 4. Qualifikationsebene und hat seit dem 01. November die Position des stellvertretenden Dienststellenleiters in Lohr inne.



Herr Jilg ist 34 Jahre alt und lebt mit seiner Familie im Landkreis Würzburg.



Polizeiinspektion Karlstadt / Polizeiinspektion Bad Brückenau

Zum 01. November wechselten Kriminalhauptkommissar Matthias Rauscher (Karlstadt) von der Kriminalpolizei Würzburg und Kriminalhauptkommissar Andreas Luff (Bad Brückenau) von der KPI (Z) Unterfranken zu ihren neuen Dienststellen und vertreten nun dort den jeweiligen Dienststellenleiter.



Foto: Polizei; KHK Matthias Rauscher

Herr Rauscher ist 49 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie im Landkreis Würzburg.



Foto: Polizei; KHK Andreas Luff

Herr Luff ist 48 Jahre alt und wohnt ebenfalls im Landkreis Würzburg.

Polizeiinspektion Gerolzhofen



Foto: Polizei; PHK Thomas Hümmer

Bereits seit dem 01. Oktober ist Polizeihauptkommissar Thomas Hümmer in seiner neuen Funktion als Stellvertreter der Dienststellenleiterin tätig.



Herr Hümmer ist 33 Jahre alt und wohnt im Landkreis Kitzingen.

Polizeipräsident Kallert und Polizeivizepräsident Wilhelm wünschten allen vier Beamten viel Erfolg in ihrer neuen Aufgabe und eine glückliche Hand bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in ihrem neuen Schutzbereich