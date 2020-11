02.11.2020, PP Unterfranken



Nach Brand mit tödlich verletzter Person – Kripo gibt erste Ermittlungsergebnisse bekannt

WÜRZBURG / STEINBACHTAL. Nachdem am Mittwochmorgen in einem kleineren Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen war, bei dem eine männliche Person ums Leben kam, hatte die Kripo Würzburg umgehend die Ermittlungen übernommen. Nun gibt der Sachbearbeiter erste Informationen bekannt.

Wie bereits berichtet, war das Feuer in dem kleineren Wohn- bzw. Ferienhaus gegen 06.00 Uhr von Zeugen bei der Rettungsleitstelle gemeldet worden. Bei dem Brand im Oberen Leitenweg wurde das Haus komplett zerstört und die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden beim Betreten des Gebäudes schließlich einen männlichen Leichnam in den Räumlichkeiten vor. Die Brandexperten der Kripo Würzburg hatten in der Folge noch am Mittwoch mit den ersten Untersuchungen begonnen. Im Fortgang wurde zudem ein Brandsachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen. Auch eine Obduktion des Leichnams war noch vergangene Woche anberaumt worden.



Die Maßnahmen zur Identifizierung der Person sind zwar noch nicht vollständig abgeschlossen. Derzeit bestehen allerdings keinerlei begründete Zweifel, dass es sich bei dem verstorbenen Mann um den 63-jährigen Bewohner des Hauses handelt. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Vielmehr spricht alles dafür, dass das Feuer durch die unsachgemäße Benutzung von Elektrogeräten entstanden war. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.



