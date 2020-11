01.11.2020, PP Unterfranken



"Corona-Sperrzeit" nicht eingehalten

WÜRZBURG/LENGFELD/INNENSTADT. Am Samstagabend wurde bei zwei Gastronomiebetrieben die coronabedingte Sperrzeit nicht eingehalten.

Gegen 21.45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nach Hinweisen ein Restaurant in der Hertzstraße. Hierbei wurden etwa 30 Gäste festgestellt, die noch Speisen und Getränke konsumierten, obwohl aufgrund des hohen Inzidenzwertes in Würzburg bereits ab 21.00 Uhr Sperrzeit herrschte. Die meisten Gäste waren noch nicht abkassiert.



Des Weiteren wurde gegen 21.30 Uhr mitgeteilt, dass noch reger Betrieb in einer Bar in der Augustinerstraße herrscht. Gegen 22.00 Uhr konnten die Beamten bei der durchgeführten Kontrolle knapp 60 Gäste in der Bar antreffen. Es fand normaler Barbetrieb statt, jedoch versuchte der Betreiber den noch laufenden Betrieb durch Verschließen der Eingangstüre zu verschleiern.



Die beiden Betreiber erwartet nun mit eine Anzeige nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.