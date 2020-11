01.11.2020, PP Unterfranken



Vorsicht Wildwechsel! - Motorradfahrer kollidiert mit Reh

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer, als er am frühen Samstagmorgen außerorts mit einem Reh kollidierte. Die Polizei nimmt dies zum Anlass, nochmal ausdrücklich vor Wildwechsel in Waldgebieten zu warnen!

Gegen 05.35 Uhr befuhr ein 24-jähriger Kradfahrer mit seiner Yamaha die Staatsstraße 2305 aus Richtung Alzenau-Michelbach kommend in Fahrtrichtung BAB 45, als ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts querte und mit der linken Fahrzeugseite der Yamaha kollidierte.



Durch den Anstoß stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn und rutschte nach rechts in den Grünstreifen. Glücklicherweise wurde der 24-Jährige nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt - er begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Am Kraftrad entstand nicht unerheblicher Sachschaden, das Reh verendete nach dem heftigen Zusammenstoß.