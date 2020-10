31.10.2020, PP Unterfranken



Diebstahl von EC-Karte mit Ablenkungsmanöver

HÖSBACH, MÖMBRIS/SCHIMBORN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch kam es zum Diebstahl einer EC-Karte und anschließend zu hohen Geldabhebungen.

Nach derzeitigem Ermittlungstand erledigte eine 68-jährige Dame gegen 13 Uhr ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Königshofener Straße in Mömbris. Im Anschluss fuhr sie an ihre Wohnanschrift in Laufach. Als sie dort gegen 13:30 Uhr ankam, fuhr ein grauer Kombi an, woraus ein ihr unbekannter Mann ausstieg. Er gab an, den Weg zur Autobahn zu suchen und ließ sich diesen unter Zuhilfenahme seiner Landkarte von der Frau zeigen. Dieses Ablenkungsmanöver wurde ausgenutzt, sodass der Mann selbst oder sogar ein weiterer unbekannter Täter an die EC-Karte im Einkaufskorb der 68-Jährigen gelangte. Der unbekannte Mann entfernte sich daraufhin.



Im Laufe der nächsten Stunde kam es zu einer Geldabhebung in vierstelliger Höhe in einer Bank in Hösbach sowie zu zwei Einkäufen in Hösbach und Goldbach. Es wird davon ausgegangen, dass der Täter die PIN bereits bei dem Bezahlvorgang in Mömbris ausgespäht hat.



Nun sucht die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dessen Fahrzeug geben können. Der Mann wird wie folgt beschrieben:



Er war circa 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß. Er trug ein Hemd mit einem Sakko und einer Jeanshose. Der Mann sprach in gebrochenem Englisch. An seinem grauen Kombi war möglicherweise ein deutsches Kennzeichen mit dem Anfangsbuchstaben „L“ angebracht.



Zu einem ähnlichen Sachverhalt kam es bereits gegen 12:30 Uhr in Hösbach, wobei der dort wohnhaften 83-jährigen Dame bis dato glücklicherweise kein Schaden entstand. Die Frau befand sich vor ihrem Anwesen, als ein unbekannter Mann nach dem Weg zur Autobahn fragte. Auch hier nahm der Unbekannte eine Landkarte zu Hilfe, die er an der Wand ausbreitete. Als die Tochter der 83-Jährigen hinzustieß, nahm der Mann seine Karte und entfernte sich in unbekannte Richtung.



In diesem Fall wird der unbekannte Mann als circa 30 Jahre alt und 175 Zentimeter groß beschrieben. Er war schlank und trug schwarzes kurzes Haar. Er hatte keinen Bart und trug keine Brille. Der Unbekannte war mit einer dunkelblauen Steppjacke und einer dunklen Jeans bekleidet. Hier liegen keine Kenntnisse über ein mitgeführtes Fahrzeug vor.



Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.