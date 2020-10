30.10.2020, PP Unterfranken



Drogenhandel in Wohnung beendet – Polizei nimmt zwei tatverdächtige Frauen fest

WÜRZBURG / ZELLERAU. Von ihrer gemeinsamen Wohnung aus haben zwei 22 und 25 Jahre alte Frauen Cannabis an ihre Kundschaft verkauft. Die Würzburger Polizei durchsuchte am Mittwoch die Wohnräume und nahm das Duo fest. Beide Frauen müssen sich wegen illegalen Drogenhandels verantworten, denn bei ihnen wurden 300 Gramm Cannabis, eine Softair-Waffe und Bargeld sichergestellt.

Seit geraumer Zeit hatte die Würzburger Polizei den Verdacht, dass eine Frau in ihrer Wohnung im Würzburger Stadtteil Zellerau einen schwungvollen Drogenhandel betreibt. Nach Vorliegen einiger Beweise wurde über die Staatsanwaltschaft Würzburg ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss beantragt. Mit diesem Beschluss in Händen standen Polizeibeamte der Operativen Ergänzungsdienste am Mittwochabend vor der Türe der 22-jährigen Haupttatverdächtigen.



Bei der Durchsuchung der Wohnräume stellten die Beamten rund 300 Gramm Betäubungsmittel sowie eine Softair-Waffe und Bargeld sicher. Neben der 22 Jahre alten Beschuldigten wurde zudem noch eine drei Jahre ältere Beschuldigte festgenommen, die dringend tatverdächtig ist, gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin in der Wohnung regelmäßig Drogen verkauft zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft blieb die 22-Jährige über Nacht in Polizeigewahrsam, am Donnerstagmorgen wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.



Eine 21-Jährige, die sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte und offenbar auch mit in die Drogengeschäfte des Duos verwickelt ist, musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Kripo Würzburg hat die Sachbearbeitung mittlerweile übernommen und Ermittlungen wegen Illegalen Handels mit Cannabis eingeleitet.