28.10.2020



Einbruch in Wohnhaus - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

OBERNBURG A.MAIN, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Dienstags ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der Täter entwendete Schmuck und andere Wertgenstände im Wert von mehreren hundert Euro und entkam mit seiner Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen muss sich der Einbruch in der Martin-Luther-Straße im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 21.30 Uhr ereignet haben. Der Täter war offenbar durch ein Kellerfenster in das Anwesen eingedrungen, bevor er sich in mehreren Wohnräumen auf die Suche nach Beute machte. Der Sachschaden, den der Einbrecher anrichtete, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro belaufen.



Wer im Laufe des Dienstags in der Martin-Luther-Straße und Umgebung verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.