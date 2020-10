27.10.2020, PP Unterfranken



Ermittlungen nach Wohnhausbrand – 300.000 Euro Sachschaden am Gebäude

NÜDLINGEN, LKR. BAD KISSINGEN. Nachdem am Samstagmorgen ein Wohnhaus durch ein Feuer vollständig ausgebrannt war, hatte die Kripo Schweinfurt unverzüglich erste Untersuchungen in dem Wohnraum, in dem das Feuer ausgebrochen war, eingeleitet. Das Ausmaß der Brandzehrungen erschwert jedoch die Ermittlungen.

Wie bereits berichtet, hatte gegen 6.40 Uhr in der Bergstaße ein Wohnhaus lichterloh gebrannt. Die örtlichen Feuerwehren waren zahlreich im Einsatz, konnten das Ausbreiten der Flammen im Anwesen jedoch nicht verhindern. Das Gebäude brannte vollständig aus und ist aktuell nicht bewohnbar. Durch den hohen Zerstörungsgrad in den Zimmern wird es den Brandermittlern nicht möglich sein, die genaue Brandursache zu bestimmen. So lautet die erste Einschätzung des Sachbearbeiters der Kripo Schweinfurt.



Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 300.000 Euro. Die Statik des Gebäudes wurde bereits durch das THW überprüft, nach aktuellem Sachstand ist es demnach nicht einsturzgefährdet.