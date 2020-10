26.10.2020, PP Unterfranken



Versuchter Einbruch in Gaststätte - Kriminalpolizei sucht Zeugen

WÜRZBURG / SANDERAU. Zwischen Samstag und Sonntag ist ein Unbekannter gewaltsam in eine Gaststätte eingebrochen. Die Kriminalpolizei Würzburg hofft im Rahmen ihrer Ermittlungen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in die Gaststätte in der Nähe des Graf-Luckner-Weihers zwischen Samstag, 22:30 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr. Ein Unbekannter versuchte gewaltsam über zwei Fenster in die Räumlichkeiten einzusteigen, scheiterte jedoch mit seinem Vorhaben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 an die Kriminalpolizei Würzburg zu wenden.